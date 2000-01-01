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بث مباشر ..تم توجيه صفعة لأميركا فجر اليوم والإنتقام أمر آخر

خامنئي: انتصارات غزة وصمودها بفضل دور سليماني و نواجه جبهة واسعة وسننتصر

الأربعاء 08 يناير 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: انتصارات غزة وصمودها بفضل دور سليماني و نواجه جبهة واسعة وسننتصر


وكالات

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها" موضحا"  أن تواجد أميركا في المنطقة يجب ان ينتهي وقد تم توجيه صفعة لأميركا فجر اليوم والإنتقام أمر آخر".

وتأتي كلمة خامنئي، بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني أسفرت عن مقتل 80 عسكريا أمريكيا على الأقل.

وقال خامنئي إن سليماني كان شجاعا ومقداما، وكان يضع نفسه في الصف الأول ويتحدى المخاطر.

وأضاف أن سليماني تمكن من إحباط جميع المؤامرات الأمريكية في الشرق الاوسط، وهزم مخططات أمريكا في لبنان وسوريا والعراق.

وأشار خامنئي أن "حزب الله" اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه.

وقال إن أمريكا سعت لإدخال قضية فلسطين طي النسيان، لكن سليماني ساهم في دعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن انتصارات غزة وصمودها، وتوسل إسرائيل لوقف إطلاق النار بعد كل مواجهة هو بفضل دور قاسم سليماني.

#خامنئي #سليماني #غزة

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