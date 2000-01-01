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إيران تهدد بتدمير دبي وحيفا بالموجة الثالثة من صواريخها

الأربعاء 08 يناير 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تهدد بتدمير دبي وحيفا بالموجة الثالثة من صواريخها


وكالات

هدّد الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء بضرب "إسرائيل" و"حكومات حليفة" للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "إذا تحركت المقاتلات الأمريكية من قاعدة الظفرة لقصف إيران فعلى الإمارات أن تودع عهد الانتعاش الاقتصادي والسياحي".

ونقلت وسائل إعلام قولها عن قيادات في الحرس الثوري قالت: "سنقصف مدن إماراتية إذا تحركت طائرات أمريكية لقصف إيران من الإمارات".

وقال مراسل "NBC News" علي آروزي: "إيران تقول إن الموجة الثالثة من الصواريخ ستدمر دبي وحيفا، وستنطلق في حال وجود رد أمريكي".

من جهته قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الإمارات الأربعاء إن التمركز الأمني الأمريكي في البلاد لم يتغير.

وأضاف المتحدث لرويترز "التمركز الأمني الأمريكي في الإمارات لم يتغير".
 

وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت أن طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه إيران.

وقالت صحيفة "صبح" الإيرانية إن ست طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "نحذر حلفاءنا الذين يستقبلون قواعد أمريكية باستهداف تلك القواعد إذا انطلق منها هجوم ضدنا".

#ايران #امريكا #قصف

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