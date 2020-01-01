أقوى حيوان بالعالم: يعيش بلا ماء لـ10 سنوات

وكالات / سما /

لا يمكن قتله تقريباً، بهذه الكلمات وصف العلماء حيوان التارديجرادا، القوي في العالم عقب اكتشافه على يد الألماني "يوهان أغسطس أفرايم جوزيه" في عام 1773.

ويعيش حيوان التارديجرادا، في أي مكان تقريباً حتى فوهات البراكين والفضاء الخارجي! وينتمي الحيوان إلى أوليات الفم أو "البروتوستومية"، ويظهر تحت المجهر بطول يتراوح بين 0.5 و1.5 مم.

ولحيوان التارديجرادا، ثماني أقدام نتنهي بمخالب حادة ويشبه تحت المجهر الدب أو الخنازير؛ لذلك يُعرف باسم دب الماء أو خنزير الطحالب.

ويتميز الحيوان الأقوى في العالم ببطء خطواته وقدرته على العيش دون هواء أو ماء لمدة تصل إلى 10 سنوات كما يصل عمره إلى قرنين تقريباً.

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ويتحمل التارديجرادا حرارة تصل إلى 180 درجة وبرودة تصل إلى 273 تحت الصفر، كما يتحمل أشعة جاما التي تدمر الإنسان، ولديه القدرة على العيش وسط ضغط 6 أضعاف المحيط.