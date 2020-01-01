  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أقوى حيوان بالعالم: يعيش بلا ماء لـ10 سنوات

الثلاثاء 07 يناير 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أقوى حيوان بالعالم: يعيش بلا ماء لـ10 سنوات


وكالات / سما /

لا يمكن قتله تقريباً، بهذه الكلمات وصف العلماء حيوان التارديجرادا، القوي في العالم عقب اكتشافه على يد الألماني "يوهان أغسطس أفرايم جوزيه" في عام 1773.

ويعيش حيوان التارديجرادا، في أي مكان تقريباً حتى فوهات البراكين والفضاء الخارجي! وينتمي الحيوان إلى أوليات الفم أو "البروتوستومية"، ويظهر تحت المجهر بطول يتراوح بين 0.5 و1.5 مم.

ولحيوان التارديجرادا، ثماني أقدام نتنهي بمخالب حادة ويشبه تحت المجهر الدب أو الخنازير؛ لذلك يُعرف باسم دب الماء أو خنزير الطحالب.

ويتميز الحيوان الأقوى في العالم ببطء خطواته وقدرته على العيش دون هواء أو ماء لمدة تصل إلى 10 سنوات كما يصل عمره إلى قرنين تقريباً.
ماذا فعلا للكلب؟.. قصة رجل قتل والديه بسبب حيوانه الأليف

ويتحمل التارديجرادا حرارة تصل إلى 180 درجة وبرودة تصل إلى 273 تحت الصفر، كما يتحمل أشعة جاما التي تدمر الإنسان، ولديه القدرة على العيش وسط ضغط 6 أضعاف المحيط.

#الحيوان #الماء #التارديجرادا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

موقع سوري: المقتول في منزل نانسي عجرم ليس لصا.. وهذه قصته

مصادر: قرارات مهمة في القريب العاجل من قبل الشؤون المدنية بشأن التصاريح

تصل الليلة.. موجة غبار شديدة قادمة لفلسطين

تقديرات اسرائيلية: مواجهة محتملة مع قطاع غزة..

ردا على اغتيال سليماني.. موسكو : ايران ستبدأ في صناعة اسلحة نووية قريبا

وفاة شابين من غزة غرقا خلال محاولتهما الهجرة من تركيا لأوروبا

الأخبار الرئيسية

هآرتس: اغتيال سليماني وضع حماس في مأزق كبير وهذا ما ستفعله مصر ..

حماس : سليماني عاش واستشهد من اجل قضية فلسطين

"بينت"يعتزم تطبيق قانون ضد المتسللين من غزة لاستخدامهم كورقة مساومة

الجنرال هاليفي: نعمل برا وبحرا وتحت الأرض لمنع تعاظم حماس

7201916155729271

محدث .. البنتاغون ينفي صحة "رسالة الانسحاب" من العراق ويحذر