شاهد ..خامنئي يبكي أثناء جنازة سليماني في طهران ويدعو له بالعربية

طهران /وكالات /



مّ المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، صلاة الجنازة على جثمان قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني"، اللواء قاسم سليماني ورفاقه، في "جامعة طهران" وسط حضور حاشد رسمي وشعبي.



وأظهرت لقطات فيديو خامنئي وهو يبكي أثناء صلاة الجنازة.



وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد غصّت شوارع العاصمة الإيرانية طهران بحشود من الجماهير التي خرجت من بيوتها منذ الصباح الباكر للمشاركة في الصلاة ومراسم التشييع.



وتنطلق بعد الصلاة مراسم التشييع من "جامعة طهران" باتجاه ساحة ازادي (الحرية) ومن ثم نقل الجثامين إلى مدينة قم.



يشار إلى أنّ جثامين سليماني ورفاقه شيعت يوم أول أمس السبت في مرقدي الإمامين الكاظمين وبغداد وكربلاء والنجف في العراق كما شيعت الجثامين في مدن أهواز ومشهد في إيراني أمس الأحد واليوم في العاصمة الايرانية طهران ومن ثم ستنقل إلى مدينة قم ومنها الى مدينة كرمان لمواراة جثمان سليماني الثرى في مسقط رأسه.



ووصلت جثامين كلّ من سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في العراق أبومهدي المهندس والعميد حسين جعفري نيا والعقيد شهرود مظفري نيا والرائد هادي طارمي والنقيب وحيد زماني نيا فجر اليوم إلى طهران.



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنّها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في "الحشد الشعبي العراقي" على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها ستردّ بشكلٍ قاس على عملية الاغتيال.