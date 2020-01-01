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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس

الإثنين 06 يناير 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، 11 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عارف نصار من قرية مادما قضاء نابلس، والشاب صالح كايد صباح من قرية عوريف جنوباً.

واعتقل الاحتلال الشاب عبد المجيد محمد عطا من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، كما جرى اعتقال الشاب نضال شاكر رضوان.

ومن بيت لحم، اعتقل الأسير السابق عامر خالد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا.

ومن القدس، اعتقل الاحتلال الشبان، أنور سامي عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، وآدم محمود وصالح أبو عصب من بلدة العيسوية، كذلك الشاب نصري فيراوي من سكان حي الواد في البلدة القديمة.

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