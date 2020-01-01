الشاباك يحذر من تعاظم قوة حماس بغزة.. وخلافات حادة داخل "الكابينت" حول إضعاف السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

شهدت جلسة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الأربعاء الماضي، خلافات حادة بين أعضائه حول موقف إسرائيل الأخير من السلطة الفلسطينية.

وكشفت صحيفة "يديعوت احرنوت العبري"، أن اجتماع الكابينت التذي عقد الاربعاء الماضي شهد معارضة من قبل رئيس الشاباك "نداف أرجمان"، للإجراءات الأخيرة التي اتخذت من قبل إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ووفقاً للقناة العبرية، معارضة "أرجمان" نابعة من حرصه على استمرار التنسيق الأمني في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن التهدئة مع حركة حماس في نفس الوقت سيزيد من تقويتها في الساحة الفلسطينية على حساب السلطة.

وأوضحت الصحيفة أن أرجمان حذر من تعاظم قوة حماس، مستخدماً حالة حزب الله بالتحذير من الامر.