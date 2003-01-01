البرلمان الأُردني يحذر من التصعيد الإقليمي على حساب العراق

عمان /سما/

حذر البرلمان الأُردني من خطورة التصعيد الإقليمي على حساب مصالح أمن العراق واستقراره.

وأكد المجلس في بيان، السبت، أهمية حماية مصالح العراقيين، وضرورة احتواء أي تصعيد من شأنه رفع درجة التوتر والتأزيم على الأراضي العراقية.

وطالب بصياغة موقفٍ عربيٍّ يدعم جهود استقرار العراق وأمنه، وتجنيب الشعب العراقي المزيد من الفوضى والاضطراب، نتيجةً للتطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الداخلية.

ودعا المجلس في بيانه إلى دعم جهود سيادة العراق على أرضه، والعمل على تثبيت أركان المصالح العراقية بمختلف المجالات، وعلى رأسها أمن واستقرار الشعب العراقي، وضمان عدم عودته لمربع التوتر الأمني الذي استنزف إمكانات الشعب والمؤسسات على مدى السنوات الماضية.

وشدد البيان على ضرورة توفُّر إسنادٍ عربيٍّ يدعم جهود احتواء الأزمة، ويضمن تأمين متطلبات خفض التصعيد.

وحذر المجلس من مغبة افتعال أي أزماتٍ جديدةٍ في المنطقة، التي من شأنها مفاقمة الأوضاع سوءاً، ما يُحتم على الأطراف جميعاً بناء معالجات دبلوماسية للأزمات القائمة، وبما يضمن احترام شروط مبادئ الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمهورية العراقية واحترام سيادتها على أرضها.