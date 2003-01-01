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مواجهات قرب المدخل المغلق لكفر قدوم منذ 2003 وإصابات بالاختناق

السبت 04 يناير 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات قرب المدخل المغلق لكفر قدوم منذ 2003 وإصابات بالاختناق


قلقيلية / سما /

 اندلعت مساء السبت مواجهات في قرية كفر قدوم، شرقيّ قلقيلية، مع جنود الاحتلال قرب المدخل المغلق للقرية منذ عام 2003.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني، ونصبت الكمائن، فيما أدى انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع بين الجنود عند إطلاقها إلى تراجعهم بعد إصابتهم بالاختناق، وأُصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق جماعية.

يشار إلى أن المسيرة الاسبوعية في قرية كفر قدوم أصبحت تنطلق في يومين من الأُسبوع الجمعة والسبت بهدف فتح المدخل المغلق.

#مواجهات #كفر قدوم #إصابات بالاختناق

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