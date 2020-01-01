بلدية جنين تلغي نظام الفاتورة التقليدية وتركب عدادات مياه مسبقة الدفع

جنين / سما /

ألغى المجلس البلدي في جنين نظام فاتورة المياه التقليدية، وتم استحداث نظام الفوتره المحمولة منذ بداية الشهر الجاري، الذي يتيح للمشترك الحصول على فاتوره المياه الخاصة به عند قراءة العداد في اللحظة نفسها.

وباشرت دائرة المياه في بلدية جنين، بالشراكة مع مشروع جايكا لتحسين خدمة المياه في المدينة، اليوم، تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه في المنطقة الشرقية في المدينة.

وأوضحت العلاقات العامة أن المشروع يندرج ضمن خطط البلدية لحل مشاكل المياه والفاقد وتوفير الخدمة للمواطنين والتسهيل عليهم، إضافة إلى الحد من مشكلة الديون المتراكمة من أثمان المياه، التي تشكل عبئاً كبير على البلدية.