  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية جنين تلغي نظام الفاتورة التقليدية وتركب عدادات مياه مسبقة الدفع

السبت 04 يناير 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية جنين تلغي نظام الفاتورة التقليدية وتركب عدادات مياه مسبقة الدفع


جنين / سما /

ألغى المجلس البلدي في جنين نظام فاتورة المياه التقليدية، وتم استحداث نظام الفوتره المحمولة منذ بداية الشهر الجاري، الذي يتيح للمشترك الحصول على فاتوره المياه الخاصة به عند قراءة العداد في اللحظة نفسها.

وباشرت دائرة المياه في بلدية جنين، بالشراكة مع مشروع جايكا لتحسين خدمة المياه في المدينة، اليوم، تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه في المنطقة الشرقية في المدينة.

وأوضحت العلاقات العامة أن المشروع يندرج ضمن خطط البلدية لحل مشاكل المياه والفاقد وتوفير الخدمة للمواطنين والتسهيل عليهم، إضافة إلى الحد من مشكلة الديون المتراكمة من أثمان المياه، التي تشكل عبئاً كبير على البلدية.

#بلدية جنين #مسبق الدفع

الأكثر قراءة اليوم

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة ...

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

الحرس الثوري الايراني: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

إسرائيل تكشف أهم أخطاء تنفيذ عملية اغتيال المبحوح

صور: ابنة الرئيس الامريكي الصغرى تيفاني تتزوج من الشاب اللبناني مايكل بولس

الأخبار الرئيسية

صواريخ ايرانية - ارشيف

قائد حرس الثورة: الانتقام الاستراتيجي للشهيد سليماني سينهي التواجد الاميركي في المنطقة

سليماني - ارشيف

استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالصواريخ

"السياق السياسي الأكبر".. مجدلاني: حماس تتهرب لغاية اللحظة من الاعلان عن اتفاق التهدئة!

حرق علم اميركا

امريكا تبدأ باجلاء مواطنيها وموظفيها من العراق

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة ...