فتح تنعى المناضل زهران ابو قبيطة

رام الله /سما/

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" مفوضية التعبئة والتنظيم ابنها المناضل الكبير زهران ابو قبيطة والذي وافته المنية فجر اليوم اثر مرض عضال الم به.

وقالت فتح ان المناضل ابو نضال ممن التحقوا بحركة فتح باكرا عام ١٩٦٦ وكان من الخلايا الاولى الفاعلة في الحركة ومن قادة الانتفاضة الاولى واحد أعمدتها اعتقله الاحتلال ١٥ عاما وافرج عنه في صفقة تبادل الاسرى ثم أعاد الاحتلال اعتقاله اداريا عامين وكان ممثل معتقل النقب الصحراوي وطورد من قبل الاحتلال قبل وبعد انتفاضة الحجارة وتنقل في عدة معتقلات للاحتلال وتم اعتقاله بسبب انتمائه لحركة فتح بعد تاسيس السلطة الوطنية الفلسطينية شغل عدة مناصب أهمها عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني و رئيسا لبلدية يطا .

وسيتم تشييع جثمان المناضل الوطني الكبير زهران ابو قبيطة ابو نضال بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السلام وثم إلى مثواه الأخير.

