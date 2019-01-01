مصادر إيرانية :خامنئي شارك شخصيا في بلورة الرد على اغتيال سليماني والوعيد الإيراني يشمل إسرائيل

طهران/وكالات/

ذكرت مصادر إيرانية مطلعة أن المرشد الأعلى علي خامنئي شارك اليوم لأول مرة في تاريخ إيران في اجتماع مجلس الأمن القومي لبحث الرد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وفي سياق الردود الإيرانية على استهداف سليماني أيضا، أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور إلى أن "هناك 36 قاعدة أمريكية تحت مرمى نيراننا ومن السهل علينا توجيه ضربة قوية ولن تمر هذه الجريمة بسهولة".

من جانبه، قال محمد نقدي، مساعد قائد الحرس الثوري، إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بإزالة قواعدها في المنطقة، أو أن توصي على توابيت لجنودها".

وفي وقت سابق أشار المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، إلى أن اغتيال قاسم سليماني "بداية فصل جديد في تاريخ الحرس الثوري ويضع محور المقاومة أمام مرحلة جديدة"، محذرا من أن "الانتقام لاغتيال قاسم سليماني سيكون في كافة أنحاء العالم الإسلامي" وسيشمل إسرائيل أيضا.

وقال: "لن يهنأ الأمريكيون من اليوم فصاعدا، ونحن ندرس الرد على اغتيال سليماني.. عزمنا على الانتقام من أمريكا وإسرائيل بات أكبر بكثير ولدينا الكثير من أمثال سليماني في الحرس الثوري".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مع عدد من قياديي الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية أمريكية استهدفتهم في طريق مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.