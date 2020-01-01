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تلفزيون: إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

الجمعة 03 يناير 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون: إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني


القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "i24NEWS" العبرية، بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تلقت خبر اغتيال قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإسلامية في إيران قاسم سليماني، بغارة أميركية في بغداد، "بصدمة ومفاجئة كبيرة".

ووصل وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى على متن طائرة خاصة إلى القاهرة، للقاء رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، للتدخل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصا حماس والجهاد الإسلامي، لثنيها عن مهاجمة إسرائيل "ردا" على اغتيال سليماني، ذلك أن الرجل يُعتبر من الداعمين لهذه الفصائل.

وتخشى إسرائيل من أن يجر تدخل الفصائل في غزة في اغتيال سليماني، إلى تصعيد مع إسرائيل، التي لا تريد الانشغال بجبهة قطاع غزة حاليا، سويا مع الجبهة الشمالية في سوريا ولبنان، بعد التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون لإسرائيل والولايات المتحدة، عقب اغتيال سليماني.

وقال مراسل قناة "i24NEWS":"  إن إسرائيل تخشى من أن يكون رد الفصائل على اغتيال سليماني "نوعيا"، وتعتقد الفصائل الفلسطينية أن هناك يد إسرائيلية اغتيال أميركا لسليماني.

وتتواجد الفصائل الفلسطينية في وضع حرج، لأنها تحرص في هذه الفترة على التزام الهدوء مع إسرائيل، طمعا بتنفيذ ما تم التوصل إليه من التفاهمات معها، ضمن التسوية التي تُبلور في هذه الفترة بين الجانبين، بوساطة أممية ومصرية.

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