  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تفريغات 2005" يطالبون بحل قضيتهم على وجه السرعة!

الخميس 02 يناير 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تفريغات 2005" يطالبون بحل قضيتهم على وجه السرعة!


غزة / سما /

طالب موظفو "تفريغات 2005" بضرورة أن يشهد العام 2020 حلاً لمشكلتهم المستمرة منذ 15 عاماً، مشددين على ضرورة إدراج رواتب ومستحقات التفريغات ضمن موازنة الحكومة لهذا العام.

وأوضح رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005 أنه لابد أن يكون هناك حل جذري للملف، وفق ما صرح به نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، بأن هناك لجنة حكومية، تم تشكيلها للنظر في إيجاد الحلول والتصورات لحل موضوع تفريغات 2005، والتقاعد المالي، والعديد من القضايا الوظيفية، ونأمل لوجود حل وقرار نهائي، يخص القضية بشكل عادل وقانوني.

وأكد أبو كرش "طالبنا بالتعاون مع موظفي التعيينات لعام 2005، بالشكل أو بالشق القانوني، المتخذ من القانون الفلسطيني، أو قانون قوى الأمن رقم 8، وكان ردهم أن الـ 1500 شيكل، حل مبدئي إلى حين تنفيذ أوراق الحكومة، والخروج من الأزمة المالية، التي تعاني منها الحكومة، في ظل القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية من الطرف الإسرائيلي".

#تفريغات 2005 #غزة #الحكومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي .. وهطول للأمطار على مختلف المناطق

وفاة المذيعة بقناة "العربية" نجوى قاسم

تزايد الشواهد إزاء تهدئة طويلة بين حماس وإسرائيل خلال 2020

قصص هروب كارلوس غصن للبنان ولقاؤه بالرئيس اللبناني ميشال عون

يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة

لأول مرة.. السعودية تحتفل علنا برأس السنة الميلادية (شاهد)

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. ومصر تعقب!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

"إدلشتاين" يخطط لتأجيل التصويت على حصانة نتنياهو للكنيست المقبل.. وحزب "أزرق أبيض" يهدد!

اشتية: صرف رواتب الموظفين وباقي المستحقات في غزة و الضفة الاحد المقبل

عملية طعن

الاحتلال يطلق النار على فتى جنوب بيت لحم بزعم عملية طعن

تل أبيب: الحرب ضدّ إيران وسوريّة قادِمة لا محال والتهدئة مع حماس للاستعداد والتفرّغ لها

أبو ردينه: شعبنا البطل انتصر لرسالة فتح التاريخية وأسقط كل المشاريع المشبوهة