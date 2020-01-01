الهباش: حشود غزة بالامس بعثت رسالة واضحة للجميع بأن فلسطين لن تقبل بالحلول المؤقتة

بيت لحم / سما /

افتتح قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومحافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، وأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " في المدينة محمد المصري، المقر الجديد للمحكمة الشرعية في بيت لحم، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية وممثلي قادة الأجهزة الامنية في المحافظة .

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، في كلمة له في حفل الافتتاح، نحن نعمل من أجل مجتمعنا وخدمة مواطنينا وافتتاح المقر الجديد للمحكمة الشرعية في مدينة بيت لحم هو مثال للجهود التي يبذلها الجميع من أجل التقدم والازدهار بمؤسساتنا الوطنية حتى نستطيع أن نقدم الخدمة الفضلى التي يستحقها شعبنا.

وأضاف: "نجدد شكر الرئيس محمود عباس، وشكرنا لكل من ساهم في هذا الإنجاز وخاصة سماحة قاضي القضاة محمود الهباش، مؤكداً أن شعبنا يريد الانعتاق من هذا الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وشعبنا يستحق الافضل".

بدوره عبر قاضي القضاة عن سعادته بافتتاح مبنى المحكمة الشرعية الجديد، مقدما شكره لكل الذين ساهموا في هذا الإنجاز والذين لهم الدور الكبير في بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وقال: "نحن اليوم في مدينة السلام ومدينة مهد السيد المسيح التي تعتبر أكبر مثال للتعايش والتسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين وهم نموذج يحتذى به في كل أرجاء الدنيا"، مضيفاً : نحن نعيش معاني التسامح والمحبة واقعاً ملموساً في بيت لحم خاصة وفي فلسطين بشكل عام ولا نكتفي بالشعارات والأقوال .

وتابع: مدينة بيت لحم تستحق منا كل الدعم وكل الجهود من أجل الحفاظ على صورتها الرائعة بمسلميها ومسيحييها وسنعمل دائما على أن تكون هذه المدينة قبلة للزائرين والسياح خاصة ونحن نعيش هذه الأيام أجواء أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية مقدما التهاني والتبريكات باسم القيادة الفلسطينية لكل المسيحيين في فلسطين وفي مدينة بيت لحم على وجه الخصوص، متمنياً أن يكون العام الجديد عام الحرية والاستقلال والقدس عاصمتنا الأبدية.

وقام قاضي القضاة بزيارة مقر محافظة بيت لحم والتقى اللواء كامل حميد وبحث معه آفاق التعاون والجهود المشتركة بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز قيم العدالة والمحافظة على حقوق الآخرين وحماية المجتمع الفلسطيني والحفاظ على الأسرة الفلسطينية .

وبعد ذلك توجه قاضي القضاة إلى كنيسة المهد، والتقى المطران ثيوفيليكتوس مطران الروم الأرثوذوكس لدى بيت لحم ونهر الأردن، وقدم له التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد المجيدة، متمنياً للأخوة المسيحيين موفور السعادة وأن تكون الأعياد القادمة وقد زال الاحتلال ونال شعبنا الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه الحرية والاستقلال .

وتوجه الهباش بعد ذلك إلى مقر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم بيت لحم وقدم التهاني بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وانطلاقة حركة فتح في الفاتح من العام 1965م، حيث كان في استقباله محمد المصري أمين سر حركة "فتح" في المدينة وأعضاء الإقليم وعدد من الشخصيات الوطنية.

وقال الهباش خلال اللقاء: إن حركة فتح تمثل التيار الجماهيري الجامع للشعب الفلسطيني وعمدت طريقها بتضحيات جسام ودفعت ذلك ثمناً باهظاً من خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى رأسهم الشهيد الرامز الراحل ياسر عرفات وعدد من قيادات الحركة وأعضاء اللجنة المركزية .

وأكد أن الجماهير الفلسطينية التي خرجت يوم أمس في مدينة غزة أرسلت رسالة واضحة للجميع وعلى رأسهم الاحتلال أن فلسطين لن تكون إلا واحدة ولن نقبل بالحلول المؤقتة أو مشاريع الانفصال المشبوهة، مطالباً في الوقت ذاته حركة حماس بالعودة إلى حضن الوطن وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بين كل أطياف الشعب الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .