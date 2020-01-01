بيت لحم: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة في بلدة الخضر

بيت لحم / سما /

أحيت حركة التحرير الوطني/ فتح، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، مساء اليوم الخميس، الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وأقيم الحفل في منطقة البوابة على الشارع الرئيس القدس- الخليل، رفع المشاركون خلاله الاعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح وصورا للقائد الراحل أبو عمار والرئيس محمود عباس.

والقى بسام جبر كلمة باسم حركة فتح في الخضر قال فيها "نحتفل اليوم بإحياء هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا مؤكدين ان الحركة كانت ولا تزال وستبقى صاحبة المشروع الوطني منذ الطلقة الأولى، وفي هذا الحشد نعاهد الله وكل الشهداء والأسرى، أننا سنبقى على العهد والميثاق نحو السير في الطريق الذي انتهجه الراحل الخالد ياسر عرفات وحمل لوائه من بعده الرئيس محمود عباس، وصولا الى تحقيق اهدافنا الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف جبر: إن غزة بالأمس أبرقت رسائلها للداني والقاصي بأن حركة فتح عصية على الانكسار وستبقى عنوانا لنضالات وكفاحات شعبنا البطل، لافتا إلى وقوف المشاركين خلف قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها الأب والقائد محمود عباس.

في الختام قام الشبل محمود حسين صلاح والذي بترت قدمه بفعل رصاص الاحتلال بإيقاد الشعلة.

وسبق الحفل مارشال من قبل أبناء ومناصري حركة فتح، انطلق من محيط الجامع الكبير مخترقا الشارع الرئيس وصولا إلى منطقة البوابة.