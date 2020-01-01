  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة في بلدة الخضر

الخميس 02 يناير 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة في بلدة الخضر


بيت لحم / سما /

 أحيت حركة التحرير الوطني/ فتح، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، مساء اليوم الخميس، الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وأقيم الحفل في منطقة البوابة على الشارع الرئيس القدس- الخليل، رفع المشاركون خلاله الاعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح وصورا للقائد الراحل أبو عمار والرئيس محمود عباس.

والقى بسام جبر كلمة باسم حركة فتح في الخضر قال فيها "نحتفل اليوم بإحياء هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا مؤكدين ان الحركة كانت ولا تزال وستبقى صاحبة المشروع الوطني منذ الطلقة الأولى، وفي هذا الحشد نعاهد الله وكل الشهداء والأسرى، أننا سنبقى على العهد والميثاق نحو السير في الطريق الذي انتهجه الراحل الخالد ياسر عرفات وحمل لوائه من بعده الرئيس محمود عباس، وصولا الى تحقيق اهدافنا الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف جبر: إن غزة بالأمس أبرقت رسائلها للداني والقاصي بأن حركة فتح عصية على الانكسار وستبقى عنوانا لنضالات وكفاحات شعبنا البطل، لافتا إلى وقوف المشاركين خلف قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها الأب والقائد محمود عباس. 

في الختام قام الشبل محمود حسين صلاح والذي بترت قدمه بفعل رصاص الاحتلال بإيقاد الشعلة.

وسبق الحفل مارشال من قبل أبناء ومناصري حركة فتح، انطلق من محيط الجامع الكبير مخترقا الشارع الرئيس وصولا إلى منطقة البوابة.

#بيت لحم #انطلاقة الثورة #فتح 55 #بلدة الخضر #فتح

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي .. وهطول للأمطار على مختلف المناطق

وفاة المذيعة بقناة "العربية" نجوى قاسم

تزايد الشواهد إزاء تهدئة طويلة بين حماس وإسرائيل خلال 2020

قصص هروب كارلوس غصن للبنان ولقاؤه بالرئيس اللبناني ميشال عون

يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة

لأول مرة.. السعودية تحتفل علنا برأس السنة الميلادية (شاهد)

عريقات : غزة وجهت رسالة بالأمس لمن يحاولون فصلها عن الضفة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

"إدلشتاين" يخطط لتأجيل التصويت على حصانة نتنياهو للكنيست المقبل.. وحزب "أزرق أبيض" يهدد!

اشتية: صرف رواتب الموظفين وباقي المستحقات في غزة و الضفة الاحد المقبل

عملية طعن

الاحتلال يطلق النار على فتى جنوب بيت لحم بزعم عملية طعن

تل أبيب: الحرب ضدّ إيران وسوريّة قادِمة لا محال والتهدئة مع حماس للاستعداد والتفرّغ لها

أبو ردينه: شعبنا البطل انتصر لرسالة فتح التاريخية وأسقط كل المشاريع المشبوهة