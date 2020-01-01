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"إدلشتاين" يخطط لتأجيل التصويت على حصانة نتنياهو للكنيست المقبل.. وحزب "أزرق أبيض" يهدد!

الخميس 02 يناير 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إدلشتاين" يخطط لتأجيل التصويت على حصانة نتنياهو للكنيست المقبل.. وحزب "أزرق أبيض" يهدد!


القدس المحتلة / سما /

كشفت حزب "أزرق أبيض الاسرائيلي" النقاب عن محاولة رئيس الكنيست الاسرائيلي "يولي إدلشتاين"، تأجيل التصويت على حصانة رئيس الحكومة الإسرائيلي "نتنياهو" للكنيست المقبل.

هدد حزب أزرق أبيض بطرد رئيس الكنيست "يولي إدلشتاين"، من منصبه في الحكومة المقبلة إذا رفض تشكيل لجنة للكنيست للتصويت على حصانة نتنياهو.

وحسب القناة 7 العبرية، نشر حزب غانتس تهديدات على شبكة الإنترنت، وقال "إن إدلشتاين يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تصويت الكنيست على حصانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
 
وأشارت القناة إلى أن إدلشتاين بذلك يتجاوز تشكيل لجنة للتصويت على حصانة نتنياهو، التي تمت بموافقة حزب أزرق أبيض، والذي تقرر أن يتم التصويت على القضية بموافقة رئيس الكنيست وبعد التشاور مع المدعي العام له.
 
وأوضحت القناة إلى أن نتنياهو يوافق ألا يكون النقاش والتصويت على حصانته في الكنيست الحالي حيث لا توجد أغلبية برلمانية، ويفضل أن يتم تمرير القرار إلى الكنيست المقبل ، على أمل أن يكون هناك 61 مقعدًا لأحزاب يمين.

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