عريقات : غزة وجهت رسالة بالأمس لمن يحاولون فصلها عن الضفة

رام الله /سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن ما شهدناه في قطاع غزة، هو الرد على المحاولة الإسرائيلية، الهادفة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والدخول في (صفقة القرن)، وتدمير المشروع الوطني.



وتابع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن "يوم أمس، كان يوماً شاهداً ومشهوداً، وغزة لا قوة على الأرض تمنعها من الوصول حيث أرادت، وهذه أشعة الحرية والأمانة، وإشعاع وطني مناضل وفي مُضحي، شهدنا بريقه يُضيء الأرض بالأمس في قطاع غزة".



وشدّد عريقات "فلتكن هذه الرسالة وصلت لأصحاب (صفقة العار صفقة القرن)، وتنفيذ وعد بلفور، ولتكن هذه رسالة إلى آذان وعيون الذين يتساوقون ضد شعبهم في مثل هذا المشهد".

