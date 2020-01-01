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خلال لقاء كحلون.. الشيخ: الرئيس عباس يبلغكم أن الوضع في الضفة وصل إلى ذروة الانفجار

الأربعاء 01 يناير 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال لقاء كحلون.. الشيخ: الرئيس عباس يبلغكم أن الوضع في الضفة وصل إلى ذروة الانفجار


رام الله / سما /

كشف الإعلام العبري، يوم الأربعاء، أنه في اعقاب قرار الكابينت الإسرائيلي خصم 149 مليون شيقل من مخصصات الاسرى، طلب وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ من منسق الاحتلال كميل أبو ركن لقاءً عاجلاً مع وزير الاقتصاد الاسرائيلي موشيه كحلون لنقل رسالة عاجلة من الرئيس محمود عباس إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو .

وبحسب الصحفي باراك ربيد من القناة 13 العبرية، الاسرائيلي، فإن حسين الشيخ قال لوشيه كحلون أن السلطة ترفض وتشجب بكل السبل هذه الخطوة خصوصا ان حكومة نتنياهو تقوم بمنح حماس التسهيلات وتضعف السلطة وتقوم بسلب اموالها.

كما قال حسين الشيخ لموشيه كحلون "أن الرئيس عباس يبلغكم أنه ضد العنف ولكن لاول مرة تصل الامور الى ذروة الانفجار في الضفة الغربية في اعقاب الازمات الاقتصادية التي تفتعلها اسرائيل".ولم يورد الصحفي الرد الاسرائيلي على هذا "التهديد" الذي اوصله ابو مازن لنتنياهو.

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