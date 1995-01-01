دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل

القدس المحتلة / سما /

رفع حوالي 1132 اسرائيلي قضية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل بدعوى تمويل عمليات نفذها فلسطينيون ضد اسرائيليين .

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد أحد البنوك بدعوى تمويل ما اسموه "عمليات ارهابية".

وقالت صحيفة يسرائيل اليوم الاسرائيلية ان الادعاءات السابقة كانت ترفع ضد السلطة الفلسطينية وحماس. ويقول ممثلو الادعاء "إن البنك العربي متورط في تمويل عمليات نفذت في إسرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي وفتح ومنظمات أخرى بين عامي 1995 و 2005 ، وأسفرت هذه العمليات وفقا لتقرير الصحيفة عن مقتل مئات المدنيين باستخدام العمليات التفجيرية واطلاق النار.



من بين العمليات المدرجة في الدعوى: عملية ديزنغوف في عام 1996 وقتل 13 شخصًا ؛ وعملية على مدخل نادي دولفيناريوم بتل أبيب في عام 2001 ، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا ؛ كذلك عمليات اطلاق نار على سيارات اسرائيلية ؛ وعملية تفجيرية في مطعم سابارو بوسط القدس في عام 2001 أسفر عن مقتل 15 شخصًا ؛ وعملية في فندق "بارك" في نتانيا في عام 2002 ، أسفرت عن مقتل 30 شخصًا.