ردا ً على قرار الكابينت باقتطاع أموال المقاصة.. أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز!!

الدوحة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى ابو مرزوق، مساء اليوم الاثنين، إن "اقتطاع 150مليون شيكل من أموال المقاصة قرصنة يجب التصدي لها ومقاومتها وعدم الاستسلام لها".

وأضاف ابو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): اقتطاع 3%من أموال المقاصة خدمة غير مرغوب بها كذلك، فبيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز، منها وقف العمل باتفاقية باريس, وقف التنسيق الأمني،الاستغناء عن منتجاتهم، وهناك الكثير مما نستطيع فعله".

إقتطاع 150مليون شيكل من أموال المقاصة قرصنة يجب التصدي لها ومقاومتها وعدم الاستسلام لها.

إقتطاع 3%من أموال المقاصة كخدمة غير مرغوب بها كذلك.بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز، منها وقف العمل باتفاقية باريس, وقف التنسيق الأمني،الاستغناء عن منتجاتهم، وهناك الكثير مما نستطيع فعله — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) December 30, 2019

والاحد الماضي، صادق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، على مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، باقتطاع 149 مليون شيكل من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات للأسرى الفلسطينيين.