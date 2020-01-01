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إيزنكوت: واقعنا الخاص يتطلب أن يكون الجيش الإسرائيلي شعبياً

الإثنين 30 ديسمبر 2019 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيزنكوت: واقعنا الخاص يتطلب أن يكون الجيش الإسرائيلي شعبياً


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت إلى جعل الجيش الإسرائيلي جيشاً شعبياً.
 
وقال إيزنكوت خلال ندوة في جامعة تل أبيب: "واقعنا الخاص جداً في البلاد يتطلب جيشاً شعبياً، وأرفض فكرة الانتقال إلى جيش محترف".
 
وأشار أن جعل الجيش الإسرائيلي أكثر احترافاً سيجعله أقل ملائمة للتحديات التي تواجهها إسرائيل.
 
وأضاف: "أن التحدي الذي يواجهه القادة العسكريين خلال القيام بدورهم هو إصافة محتوى جديد للدولة وجعل الجيش أكثر احترافاً وتنوعاً وكفاءة".
 
وحذر أيزنكوت من أن الأحداث الماضية يمكن أن تعود في المستقبل وألا يتوانى الجيش عنها للحظة وإدراك أن لديه قدرة عالية جداً وأنه جيش لا يقهر.

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