الاحتلال هدم 648 مسكنا واقتلع 15 الف شجرة خلال عام 2019

الخليل / سما /

قال جمال العمله مدير مركز أبحاث الاراضي ، ان الاحتلال الاسرائيلي هدم 648 مسكنا ومنشأة فلسطينيه خلال عام 2019 .

وأشار العمله خلال مؤتمر صحافي عقده المركز اليوم الاثنين في مقر وزارة الاعلام بمدينة الخليل تم فيه عرض تقرير اعده المركز حول الاعتداءات الاسرائيلية، الى ان الاحتلال اقتلع خلال العام 2019 ودمر حوالي 15 الف شجرة معظمها من اشجار الزيتون، كما وجدد اغلاق 68 الف دونم من الاراضي الفلسطينيه، وأقام 34 حاجزا جديدا ليصبح عدد الحواجز الاجمالي 888 حاجزا .

وقال العمله، ان "وتيرة الاستيطان ازدادت هذا العام بعد الانفلات السياسي لليمين الاسرائيلي بدعم امريكي، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجيه الامريكي بان الاستيطان لم يعد غير شرعي من وجهة نظرهم، وتصريحات نتنياهو بسعيه لضم الاغوار إضافة الى قرار وزير الجيش الاسرائيلي بتسجيل الاراضي التي استولى عليها المستوطنون حسب قانون الاراضي الاسرائيلي ووزارة القضاء الاسرائيلية، ما يعني عمليا ضما فعليا للاراضي الفلسطينية قبل ان يتم اعلان ضمها بشكل رسمي".