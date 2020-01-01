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وحدة "الغيوم" في الجيش الإسرائيلي.. ما عملها ؟

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة "الغيوم" في الجيش الإسرائيلي.. ما عملها ؟


القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير للقناة الإسرائيلية الثانية عن عمل وحدة الحواسيب بقسم الاتصالات في الجيش الإسرائيلي التي تعتبر من أهم الوحدات العسكرية على مدار سنوات، حيث تقوم الوحدة المعروفة باسم وحدة "الغيوم" الخاصة بإدارة كافة الحواسيب ونظم المعلومات بهدف مضاعفة القدرة التشغيلية للجيش الإسرائيلي.

وقال قائد الوحدة في حديثة للقناة الثانية ان وحدة "الغيوم" تشكل منصة مركزية تتيح للجيش الإسرائيلي قدرات كثيرة، بينها قدرات تشغيلية متطورة، وذكر ان "اكبر الشبكات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي موجودة لدينا ويتم تشغيلها لدى الوحدة التي تقوم بحماية الشبكات أيضا في الانترنت".

وذكر التقرير ان الجنود في مقر الوحدة يجلسون امام شاشات كبيرة ويظهر امامهم على سبيل المثال الطائرة المسيرة التي تحلق فوق غزة، المواد المصورة التي تلتقطها الكاميرات على الحدود اللبنانية، وحتى مواد أجهزة الاستشعار التي يحملها الجنود في الضفة الغربية.

وتتدفق الى هذه الوحدة فيديوهات من كافة الوحدات العسكرية المختلفة من البر والبحر والجو. وجميع المواد المصورة متاحة لديهم بسهولة ما يساهم بتوفير قدرة عالية من الحماية للجيش الاسرائيلي بحسب ما تقول القناة. والتعاون مع الوحدة وباقي الوحدات العسكرية يتيح قدرة لاستجابة أكثر فاعلية في ساحة المعركة.

وذكر التقرير أن عملية جمع المعلومات من كافة الوحدات العسكرية وتجميعها في عملية واحدة كانت تستغرق بالماضي أشهرا لكن بفضل وجود هذه الوحدة فان العملية تستغرق أياما محدودة، ويعتبر عملها هام وحساس جدا ويحتاج الى حرص شديد.

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