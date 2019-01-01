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رام لله : ٢٠٠ كادر فتحاوي يعلنون التفافهم حول الشرعية بقيادة "أبو مازن"

السبت 28 ديسمبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام لله : ٢٠٠ كادر فتحاوي يعلنون التفافهم حول الشرعية بقيادة "أبو مازن"


رام الله /سما/

في لقاء ضم ما يزيد عن ٢٠٠ كادر فتحاوي في مقر نادي كفر زيباد، وبحضور محافظة طولكرم عصام ابو بكر، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، أعلن الحاضرون وعلى لسان عضو الاقليم لؤي السعدي، دعمهم والتفافهم حول الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، حيث اكد السعدي في كلمته على وحدة حركة فتح والتحام كوادرها لخوض المرحلة القادمة حفاظا على المشروع الوطني.
وبدوره اكد المحافظ عصام ابو بكر، على ضرورة تجاوز اي خلاف والمضي بالحركة نحو التطور والتقدم مشيرا الى ضرورة رص الصفوف لاحياء ذكرى انطلاقة فتح الخامسة والخمسين والمقرره يوم الثلاثاء القادم في ميدان الشهيد القائد د. ثابت ثابت "رحمه الله".
كما اكد الحضور على ضرورة العمل بشكل جماعي من جميع ابناء وكوادر الحركة في كافة المواقع التنظيمية والأقاليم الخارجية لخوض المرحلة القادمة استعدادا للانتخابات القادمة لتتجسد وحدة الحركة والتفافها خلف القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس الذي بدوره يخوض المعركة السياسية دوليًا وعالميًا على كافة الصعد ليصل بشعبنا الى بر الأمان باسترداد حقوقه المشروعة وبناء دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف.
 

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