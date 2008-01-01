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العالول: لن نسمح بأن تكون القدس عقبة ولدينا إصرار هام وذاهبون للانتخابات

السبت 28 ديسمبر 2019 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: لن نسمح بأن تكون القدس عقبة ولدينا إصرار هام وذاهبون للانتخابات


رام الله / سما /

شدد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، اليوم السبت، على إصرار حركته لإجراء الانتخابات والعودة للحياة للديمقراطية، مشيرا الى أنه يجب تكون القدس جزءًا من العملية الانتخابية.

وأضاف العالول في تصريحات له: "لدينا إصرار هام وذاهبون بهذا الاتجاه. فتحنا حوارا مع الجميع وبدأنا الإعداد من أجل الانتخابات التشريعية التي سيتلوها الرئاسية".

وتابع : "نحن نذلل العقبات، والانتخابات يجب أن تكون في الضفة الغربية و غزة والقدس الشرقية"، مستدركا : "هذه المسألة أساسية ولا يمكن تجاوزها إطلاقها".

وأكد العالول، ضرورة العودة للحياة الديمقراطية وحل التباين عبر اللجوء إلى "حكم عادل" وهو الشعب الفلسطيني وصندوق الاقتراع. وفق قوله.

وفيما يتعلق بالدعوات لإصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات، قال العالول : "ماذا بشأن القدس؟. لن نسمح بأن تكون القدس عقبة (..) مصرون على الانتخابات وأن يمارس المقدسيون حقهم".

ولفت نائب رئيس حركة فتح، إلى حرص حركته على حالة الانسجام بين كل المواطنين، للذهاب جميعا إلى خيارات موحدة وتحمل المسؤولية بشكل مشترك، مبينا أنها لذلك طرحت المسألة التي لها علاقة بالذهاب للحياة الديمقراطية.

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