غرينبلات يهاجم ساندرز و السبب إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

"يمكن لإسرائيل الاعتماد على الرئيس الأمريكي في الحصول على الدعم بوقت الازمات"، ولكن ليس على أحد منافسيه الديموقراطيين البارزين ، السناتور بيرني ساندرز، هذا وفقا لمبعوث ترامب السابق في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

في إشارة الى حادث اطلاق صاروخ من غزة باتجاه المجلس الاقليمي "اشكلون" الاربعاء الماضي خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى المنطفة، كتب المسؤول السابق في مقال رأي نشره موقع "فوكس نيوز" وقال فيه :"شكرا للرئيس ترامب ودعمه لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، الدولة اليهودية يمكنها الاعتماد على أمريكا كصديقها الأقوى والأكثر ثقة".

في المقابل، كتب غرينبلات لساندرز الذي قال قبل اسبوع ان :"إسرائيل الان تحت قيادة نتنياهو ...والذي بنظري اعتبره انه عنصري".

وهاجم غرينبلات ساندرز قائلا :"ان هذا الافتراء على زعيم إسرائيل يعكس الادعاءات المعادية للاسامية لأعداء إسرائيل، والذين يناقشون كذبا بأن الصهيونية نفسها- الحركة التي تدعم وطن اليهود حيث ولدت اليهودية قبل أكثر من 3000 عام- هي فلسفة عنصرية".

وتابع غرينبلات :" ان إسرائيل تدافع عن نفسها مع دعم وصداقة الرئيس ترامب وإدارة ترامب. الرئيس وادارته وقفوا الى جانب إسرائيل لدرجة لربما لم يقم بها رئيس او إدارة أمريكية أخرى. التناقض بين السناتور ساندرز وبعض المرشحين الديموقراطيين الاخرين مقارنة بالرئيس ترامب لا يمكن ان يكون الا الأكثر بروزا".

واستقال غرينيلات، أحد مهندسي خطة السلام الامريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" من منصبه كمبعوث للرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط للعودة الى ممارسة عمله القانوني الخاص في نيوجرسي بوقت سابق من هذا العام.