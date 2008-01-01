  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غرينبلات يهاجم ساندرز و السبب إسرائيل

السبت 28 ديسمبر 2019 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يهاجم ساندرز و السبب إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

"يمكن لإسرائيل الاعتماد على الرئيس الأمريكي في الحصول على الدعم بوقت الازمات"، ولكن ليس على أحد منافسيه الديموقراطيين البارزين ، السناتور بيرني ساندرز، هذا وفقا لمبعوث ترامب السابق في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

في إشارة الى حادث اطلاق صاروخ من غزة باتجاه المجلس الاقليمي "اشكلون" الاربعاء الماضي خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى المنطفة، كتب المسؤول السابق في مقال رأي نشره موقع "فوكس نيوز" وقال فيه :"شكرا للرئيس ترامب ودعمه لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، الدولة اليهودية يمكنها الاعتماد على أمريكا كصديقها الأقوى والأكثر ثقة".

في المقابل، كتب غرينبلات لساندرز الذي قال قبل اسبوع ان :"إسرائيل الان تحت قيادة نتنياهو ...والذي بنظري اعتبره انه عنصري".

وهاجم غرينبلات ساندرز قائلا :"ان هذا الافتراء على زعيم إسرائيل يعكس الادعاءات المعادية للاسامية لأعداء إسرائيل، والذين يناقشون كذبا بأن الصهيونية نفسها- الحركة التي تدعم وطن اليهود حيث ولدت اليهودية قبل أكثر من 3000 عام- هي فلسفة عنصرية".

وتابع غرينبلات :" ان إسرائيل تدافع عن نفسها مع دعم وصداقة الرئيس ترامب وإدارة ترامب. الرئيس وادارته وقفوا الى جانب إسرائيل لدرجة لربما لم يقم بها رئيس او إدارة أمريكية أخرى. التناقض بين السناتور ساندرز وبعض المرشحين الديموقراطيين الاخرين مقارنة بالرئيس ترامب لا يمكن ان يكون الا الأكثر بروزا".

واستقال غرينيلات، أحد مهندسي خطة السلام الامريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" من منصبه كمبعوث للرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط للعودة الى ممارسة عمله القانوني الخاص في نيوجرسي بوقت سابق من هذا العام.

الأكثر قراءة اليوم

بعد ان فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية: نجل الملك سلمان في بروفة مع أنغام

الجيش الليبى يسيطر على طريق المطار طرابلس.. والمسماري: الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

رد فعل عريس عند قيام الملك الأردني بالاتصال به لتهنئته... فيديو

صورة ضخمة لقادة قمة "كوالمبور" تزين ميدان السرايا وسط مدينة غزة

موقع عبري: حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل"عبر الصواريخ التجريبية

هل تنازلت مصر عن مقترحها بشأن سد النهضة؟

الهيئة الوطنية تعلن اختتام مسيرات العودة لهذا العام وتجددها في 30 مارس 2020

الأخبار الرئيسية

هكذا قرأت إسرائيل قرار حماس بتخفيف مسيرات العودة

1111

شاهد.. كتائب القسام تنشر تقريرا مصورا حول أبرز عملياتها النوعية خلال معركة الفرقان "حرب 2008"

فتح

فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة

لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.. الجهاد: مسيرات العودة مستمرة و مرحلة جديدة ستبدأ في 30 مارس!

الهيئة الوطنية تعلن اختتام مسيرات العودة لهذا العام وتجددها في 30 مارس 2020