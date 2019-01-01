شاهد الفيديو: يهود ومسلمون يؤدون النشيد الوطني السعودي

القدس المحتلة / سما /

نشرت الخارجية الإسرائيلية، مساء الجمعة، فيديو قالت إنه لحفل أقيم في الولايات المتحدة بمناسبة حلول عيد "الحانوكا" اليهودي، وشهد أداء النشيد الوطني السعودي من قبل يهود و"أصدقائهم المسلمين".



وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تدوينة على حسابها باللغة العربية في موقع "فيسبوك"، تعليقا على الفيديو: "يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي، في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي".

ولم توضح الخارجية جنسية المسلمين والعرب المشاركين في الحفل.

ويحتفل يهود العالم بعيد "الحانوكا" عام 2019 بدءا من مساء 22 كانون الأول/ ديسمبر حتى مساء 30 كانون الأول/ ديسمبر.