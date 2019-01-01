  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد الفيديو: يهود ومسلمون يؤدون النشيد الوطني السعودي

السبت 28 ديسمبر 2019 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو: يهود ومسلمون يؤدون النشيد الوطني السعودي


القدس المحتلة / سما /

نشرت الخارجية الإسرائيلية، مساء الجمعة، فيديو قالت إنه لحفل أقيم في الولايات المتحدة بمناسبة حلول عيد "الحانوكا" اليهودي، وشهد أداء النشيد الوطني السعودي من قبل يهود و"أصدقائهم المسلمين".


وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تدوينة على حسابها باللغة العربية في موقع "فيسبوك"، تعليقا على الفيديو: "يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي، في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي".

ولم توضح الخارجية جنسية المسلمين والعرب المشاركين في الحفل.

ويحتفل يهود العالم بعيد "الحانوكا" عام 2019 بدءا من مساء 22 كانون الأول/ ديسمبر حتى مساء 30 كانون الأول/ ديسمبر.

 

 

 

الأكثر قراءة اليوم

بعد ان فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية: نجل الملك سلمان في بروفة مع أنغام

الجيش الليبى يسيطر على طريق المطار طرابلس.. والمسماري: الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

رد فعل عريس عند قيام الملك الأردني بالاتصال به لتهنئته... فيديو

صورة ضخمة لقادة قمة "كوالمبور" تزين ميدان السرايا وسط مدينة غزة

موقع عبري: حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل"عبر الصواريخ التجريبية

هل تنازلت مصر عن مقترحها بشأن سد النهضة؟

الهيئة الوطنية تعلن اختتام مسيرات العودة لهذا العام وتجددها في 30 مارس 2020

الأخبار الرئيسية

هكذا قرأت إسرائيل قرار حماس بتخفيف مسيرات العودة

غرينبلات يهاجم ساندرز و السبب إسرائيل

1111

شاهد.. كتائب القسام تنشر تقريرا مصورا حول أبرز عملياتها النوعية خلال معركة الفرقان "حرب 2008"

فتح

فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة

لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.. الجهاد: مسيرات العودة مستمرة و مرحلة جديدة ستبدأ في 30 مارس!