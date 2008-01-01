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نتنياهو يرد على هجوم غانتس: منافق من يدار ضده تحقيق ويتحدث عن نظافة اليدين

السبت 28 ديسمبر 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد على هجوم غانتس: منافق من يدار ضده تحقيق ويتحدث عن نظافة اليدين


القدس المحتلة / سما /

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانتقادات التي وجهها له منافسه رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس الجمعة في اعقاب فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود حيث نقل المقربين منه قوله :"لبيني غانتس لا يوجد رد موضوعي على الإنجازات الهائلة التي حققها رئيس الحكومة لدولة إسرائيل".

وذكر أيضا:" منافق، من الذي يدار ضده تحقيق لحصوله على مناقصة بقيمة 50 مليون شاقل من أموال الدولة لشركته الفاشلة، التي ادخل منها الى جيبه أربعة ملايين شاقل، ثم يتحدث عن نظافة اليدين" وتابع :"من حظ غانتس انه محمي من قبل وسائل الاعلام". وبذلك يتطرق نتنياهو الى التحقيق الذي امر المستشار القضائي باجرائه حول ربط شركة غانتس مع الشرطة.

وفي وقت سابق قال غانتس: "ان المتهم نتنياهو سيواصل قيادة الليكود والدولة الى طريق الفساد" وبرأيه ان "حركة جابوتنسكي وبيغن التي تحدثت عن سيادة العدالة، اختارت زعيما مع ثلاث لوائح اتهام ويسعى الى سحق سلطة القانون والحصول على الحصانة الشخصية، بدلا من الانشغال بما يهم الإسرائيليين".

وقال غانتس :"هذه الانتخابات تلزمنا بوضع صورة تظهر لحزب نتنياهو بأن يختار الوحدة والمصالحة الداخلية" وتابع غانتس "انه يجب على دولة إسرائيل الخروج الى طريق جديد، ومن أجل ذلك يجب على تحالف ازرق ابيض في الانتخابات القادمة تحقيق الحسم الحقيقي الذي يخرج إسرائيل من المأزق السياسي وطريق الفساد".

وفاز نتنياهو بقيادة الليكود بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية التي صوت خلالها 48% من أعضاء الليكود بـ72.5% من اصوات المشاركين مقابل 27.5% لغدعون ساعر الذي نافسه على زعامة الحزب.

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