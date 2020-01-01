الإعلام عبري: تعرض عدد من المرافق العامة في إسرائيل للدمار بسبب العاصفة المطرية

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بتعرض عدد من المرافق العامة والبنى التحتية في إسرائيل للدمار بسبب العاصفة المطرية، التي تضرب المنطقة منذ الأربعاء القادم.

وذكرت القناة "13 العبرية" مساء يوم الجمعة، أن جدار عزل وحماية انهار بالقرب من الشاطئ في تل أبيب، بسبب العواصف والأمطار مما تسبب بحدوث أضرار كبيرة في المكان.

وأشارت القناة العبرية إلى أن عدداً من الطرق الرئيسية في البلاد أغلقت بسبب الفيضانات والسيول، التي شكلتها الأمطار على مدار اليومين الماضيين.

وتشهد المنطقة منذ الأربعاء الماضي منخفضاً جوياً قوياً يستمر حتى مساء يوم غدٍ السبت، مصحوباً بحركة نشطة للرياح وعواصف مطرية قوية.