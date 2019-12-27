مركز حقوقي: إصابة 39 فلسطينياً باعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرات العودة

غزة / سما /

أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بإصابة 39 فلسطينيا بينهم 11 طفلا وسيدة؛ جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في الجمعة الـ86 لـمسيرات كسر الحصار شرق قطاع غزة يوم الجمعة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز الحقوقي لحقوق الإنسان، وفيما يلي نصه:

أصيب 39 مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 11 طفلاً، وامرأة، بجروح مساء اليوم الجمعة الموافق 27/12/2019، في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المشاركين في الجمعة الـ 86 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ورغم أجواء الهدوء العام التي اتسمت بها التظاهرات في غالبية المناطق، وانخفاض أعداد المشاركين مع تساقط الأمطار والأحوال الجوية الباردة؛ إلاّ أن قوات الاحتلال واصلت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين؛ وأصابت (5) منهم بأعيرة نارية، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، جميعهم شرق رفح، إلى جانب استهداف الجزء العلوي بالجسم، بما في ذلك الرأس بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز ما أدى للعديد من الإصابات، من بينها شاب أصيب بعينه اليمنى بعيار مطاطي.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لتظاهرات اليوم، تحت اسم "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية"، وذلك في ذكرى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2018، والذي استمر 23 يومًا، وأدى لمئات القتلى والجرحى.

وتوافد المواطنون إلى مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، حوالي الساعة 2:00 مساء، للمشاركة في التظاهرات التي استمرت إلى حوالي الساعة 5:00 مساءً، وهي آخر جمعة في عام 2019. وأعلنت الهيئة الوطنية تعليق التظاهرات حتى موعد ذكرى يوم الأرض 30 مارس 2020، الذي يصادف الذكرى الثانية لمسيرات العودة وكسر الحصار، على أن تجري المسيرات بعد ذلك شهريًّا وفي المناسبات الوطنية.

ووفق توثيق المركز، ترتفع حصيلة الضحايا في المسيرة منذ انطلاقتها في 30 مارس 2018 إلى (215) قتيلا منهم (47) طفلاً، وامرأتان، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحفيان. أما الإصابات فارتفعت إلى (14854) مصابًا، منهم (3746) طفلاً، و(392) امرأة، و(255) مسعفًا و(219) صحفيًّا، علمًا أن بعضهم أصيب عدة مرات.

وكانت تفاصيل الأحداث لهذا اليوم على النحو الآتي:

محافظة الشمال: انطلقت التظاهرات شرق جباليا، وتخللها محاولات إلقاء حجارة تجاه تجمعات قوات الاحتلال داخل الشريط الحدودي. أسفرت اعتداءات الاحتلال عن إصابة (3) مواطنين أحدهم طفل بأعيرة مطاطية.

محافظة غزة: توافد المئات للمشاركة في التظاهرات بمنطقة ملكة شرقي غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.