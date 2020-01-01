فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت حركة "فتح" مساء اليوم الجمعة، عن تنظميها لمهرجان مركزي لإحياء ذكرى انطلاقتها الخامسة والخمسين في قطاع غزة.

ودعت الحركة في بيان لها، للمشاركة الجماهيرية الحاشدة، في مهرجان إحياء الذكرى المركزي الذي ستقيمه يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 في تمام الساعة الثالثة عصرا بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس أعلن في وقت سابق، أن الحركة قررت إحياء ذكرى الانطلاقة هذا العام بمهرجان مركزي في قطاع غزة.

وفيما يلي نص بيان حركة فتح حول مكان وتوقيت انطلاقتها بغزة:

بيان صادر عن حركة فتح - الاقاليم الجنوبية حول مكان وزمان احياء ذكرى الثورة الفلسطينية وحركة فتح ال 55

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

صدق الله العظيم

إنتصارا لشعلة الثورة الفلسطينية ودماء شهداء حركة فتح التي سالت منذ عيلبون الى يومنا هذا، وتأكيدا على بقائنا على ذات عهد الثورة وذات قسم فدائيينا الاول، واستمرارا لفكرتنا الاولى و ومنطلقات حركتنا الرائدة التي بدأت بها الثورة وقضى عليها شهداءنا، وإحياء للذكرى الخامسة والخمسين، ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

تدعوكم حركتكم الرائدة، حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " للمشاركة الجماهيرية الحاشدة، في مهرجان إحياء الذكرى المركزي الذي ستقيمه الحركة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 في تمام الساعة الثالثة عصرا بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.

عمالنا، أطباءنا، شبيبتنا، طلابنا، المرأة الفلسطينية حارسة بقاءنا الدائم، حضوركم وفاء لفكرة فتح الاولى و تمسكا بمسيرة الشهداء وفي مقدمتهم زعيمنا الخالد ياسر عرفات ومفكرنا الاول صلاح خلف، وامير شهدائنا خليل الوزير ..

عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والحرية الاسرى الحرية

والعودة للاجئين الابطال

والشفاء لجرحانا البواسل

وأنها لثورة حتى النصر

*حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

الاقاليم الجنوبية*