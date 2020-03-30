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لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.. الجهاد: مسيرات العودة مستمرة و مرحلة جديدة ستبدأ في 30 مارس!

الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.. الجهاد: مسيرات العودة مستمرة و مرحلة جديدة ستبدأ في 30 مارس!


غزة / سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب، اليوم الجمعة، أن مرحلة جديدة من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، ستبدأ في 30 مارس 2020.

وأوضح حبيب في تصريحات له خلال مشاركته في الجمعة الـ86 من مسيرات العودة، أنه يجري التقييم ووضع الترتيبات والتحضير لمرحلة جديدة من الانطلاق لهذه المسيرات.

وأضاف القيادي في الجهاد الاسلامي: أن كل هذه التحضيرات تأتي في سياق استمرارية مسيرات العودة التي هي شكل من أشكال النضال والجهاد التي يبدعها شعبنا لمقاومة الاحتلال.

وتابع حبيب أن "المسيرات مستمرة حتى تحقق أهدافها،  ولن تتوقف إلا بزوال الاحتلال وعودة فلسطين الى الحضن العربي"، مشددا على أنها شكل من أشكال المقاومة التي هي حق للشعب الفلسطيني.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت في بيانها بختام فعاليات الجمعة الـ86، جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى الالتحام مع مسيرات العودة التي ستدشنها في ذكرى يوم الأرض  وإحياء الذكرى الثانية بتاريخ 30/3/2020.

وقالت الهيئة : "ستكون انطلاقة نوعية جديدة للمسيرات أكثر زخماً وحضوراً جماهيرياً وأشكالاً إبداعية، وسنواصل التشبيك مع مختلف لجان التضامن حول العالم لنجاح الفعاليات الدولية المتزامنة في هذا اليوم".

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