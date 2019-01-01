قرار دراماتيكي : “إسرائيل” ستدخل آلاف العمال من غزة

ترجمة محمد ابو علان

كتب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية على موقعها الإلكتروني: “الجيش الإسرائيلي يدعم، نفتالي بنت سيوافق، نتنياهو سيحسم في القرار أمام معارضة جهاز الشاباك”.

إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء عن دعمه لتسهيلات مدنية لقطاع غزة مقابل هدوء أمني في الجنوب، التسهيلات المدنية التي وصفها رئيس الأركان الإسرائيلي بسياسة الحكومة، ستدخل حيز التنفيذ قريباً، والحديث يدور عن أكثر القضايا حساسية منذ أن أغلقت “إسرائيل”قطاع غزة قبل13 عاماً، والتي تتمثل في إدخال آلاف العمال من غزة للعمل داخل “إسرائيل”.

إدخال آلاف العمال من غزة للعمل في منطقة غلاف غزة، خطوة تحظى بدعم من الجيش الإسرائيلي، ولهذا الدعم سينضم أيضاً وزير الحرب نفتالي بنت، وعلى العكس من سابقيه، يريد تطبيق سياسة “العصا والجزرة”، والتي أثبت جدواها في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، ومنعت اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قبل أربع سنوات.

وتابعت يديعوت أحرنوت، وفق هذه الرؤيا:” تقدم تسهيلات مدنية واقتصادية لسكان قطاع غزة، تسهيلات ترفع الحصار عن قطاع غزة والذي فرضته حكومة أولمرت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.

في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن الثمن الذي سيدفعه سكان قطاع غزة على عمليات إطلاق القذائف سيكون عالياً، وفوري ولا يحتمل، وسيدفع السكان في قطاع غزة طلب الهدوء من المنظمات في قطاع غزة.

وعن الصعوبات أمام إدخال عمال من قطاع غزة، كتبت الصحيفة العبرية، معيقان يقفان أمام الخطوة الدراماتيكية لتحسين الدخل للعائلات في قطاع غزة، المعيق الأول هو معارضة جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذه الخطوة لدواعي أمنية، الخوف هو استغلال حركة حماس لعدد من العمال بعد الموافقة على إدخالهم، وتحويلهم لمنفذين وحيدين، وفي جمع المعلومات عن ما يجري في غلاف غزة.

وفي جهاز الشاباك الإسرائيلي يعتقدون أيضاً أن حركة حماس ستستغل العملية من أجل ما سماه بناء “جسر الإرهاب” مع “البنية التحتية الإرهابية” في الضفة الغربية، والتي تسعى للحصول على التمويل والتوجيه من قطاع غزة، وكانوا استغلوا لمثل هذه الحالات مرضى كانوا في حالة الخطر سمح لهم بالعلاج في الضفة الغربية حسب إدعاء الصحيفة العبرية.

أما المعيق الثاني، فهو معيق إسرائيلي داخلي، وهو المناخ السياسي الإسرائيلي الذي قد يؤدي لتجمد مسار التهدئة، لصالح الحل المضاد، وهو حرب جديدة مع حركة حماس.

والخوف الأساسي من النقد العلني في معسكر اليمين خلال فترة الانتخابات، نقد قد يمنع رئيس الوزراء نتنياهو من اتخاذ مثل هذه الخطوة المتقدمة حسب وصف الصحيفة العبرية. وهي خطوة ليست مثل توزيع ملايين الدولارات القطرية بل حدث لا يمكن إخفاءه، وسيتم تصويره وتوثيقه يوميًا عند “معبر إيرز”.

وختمت صحيفة يديعوت أحرنوت، في جميع الحالات، الجيش الإسرائيلي سيستمر في دفع المستوى السياسي باتجاه التهدئة في قطاع غزة، وذلك من أجل التركيز في الهدف الأهم، وهو منع تعزيز إيران لقوتها في سوريا، وفي تسلح حزب الله، وتعزيز قوته بصواريخ دقيقه.