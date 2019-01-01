ارتفاع كبير بعدد طلبات اللجوء المقدمة من سياح روس الى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أفادت موقع "واينت" الإسرائيلي ان عدد طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين روس دخلوا الى إسرائيل كسياح تضاعف 300 مرة في الخمس السنوات الأخيرة، وتقول دائرة السكان والهجرة بان هذا هو السبب بالتشديد على دخول الروس الى إسرائيل، وهذا الامر تسبب بتوتر مع روسيا وصل ذروته مع احتجاز 46 إسرائيليا لساعات طويلة في مطار موسكو الأسبوع الماضي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فانه في عام 2015 قدم فقط 14 طلب لجوء من قبل مواطنين روس، لكن بين الشهور كانون ثاني/يناير حتى تشرين ثاني/نوفمبر 2019 تم تقديم ما لا يقل عن 4.277 طلبا ولا زال 3.277 قيد الفحص؟

وتفسر سلطة الهجرة ان الارتفاع الكبير في عدد طلبات اللجوء المقدمة من الروس في إسرائيل يرجع حقيقة انه حتى وقت قريب، يحصلون فورا مع تقديم الطلب على تصريح عمل مؤقت ساري المفعول حتى فحص الطلب، حيث يستغرق الفحص فترة طويلة.

وتقول سلطة الهجرة ان الحديث يدور عن طلبات وهمية، والدليل على هذا، انه في الخمس سنوات الأخيرة لم يتم الموافقة على أي منها. سلطة الهجرة بعد أن أدركت ان الظاهرة تتضاعف قررت تكثيف الفحوصات التي يمر بها السياح في المطار قبل تلقيهم الموافقة على دخول إسرائيل.

وكنتيجة لذلك فان عدد حالات رفض دخول الروس الى إسرائيل تضاعف 8 مرات في السنوات الخمس الأخيرة من 709 طلب عام 2015 الى 5.736 طلبا حتى نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2019 ونسبة 0.2%. بعد الازمة بين إسرائيل وروسيا يسعى البلدان لإبرام اتفاق يسعى الى "التدقيق برفض الدخول من قبل الجانبين".

كما قامت سلطة الهجرة بخطوة أخرى بهدف الحد من الظاهرة بفرض أمر اداري سريع بمعالجة طلبات اللجوء للمواطنين الروس، والذي بدأ قبل نحو شهرين. ووفقا للإجراءات السريعة يتم فحص طلبات اللجوء بشكل سريع، بنفس اليوم الذي تقدم فيه.