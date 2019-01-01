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بالفيديو: المطبع السعودي الذي تعرض لـ "البصق في القدس" يهاتف نتنياهو لدعمه

الجمعة 27 ديسمبر 2019 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: المطبع السعودي الذي تعرض لـ "البصق في القدس" يهاتف نتنياهو لدعمه


القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء الخميس، مكالمة فيديو مع  السعودي المطبّع "محمد سعود"، وقال إنه يتمنى لو كان بإمكانه التصويت في الانتخابات على رئاسة حزب الليكود.

ومن داخل مقر حملته الانتخابية، "خاطب نتنياهو"، المدون عبر محادثة فيديو مازحا: "خسارة أنه لا يمكنك التصويت"، حسب قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية).

و"سعود"، سبق أن أثار جدلا واسعا في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته للكيان الإسرائيلي، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض "سعود" لوابل من الشتائم والبصق والأحذية من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ "الصهيوني"، فيما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد مرددين "اطلع برّا (غادر المكان) .. هذا محل طاهر مش (ليس) للمطبعين".

ووصفت وزارة خارجية الاحتلال اعتراض الفلسطينيين للمدون السعودي بـ"التصرف الوحشي وغير الأخلاقي".

وفي أكثر من مناسبة، أعرب "سعود" عن "حبه" لـ(إسرائيل)، وتأييده لنتنياهو.

وسبق أن نقل حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لخارجية الاحتلال عن المتصهين السعودي قوله لإذاعة جيش الاحتلال: "الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي. أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس".

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