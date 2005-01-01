نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بحصوله على 72.5% من الأصوات

القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، فجر اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فاز بأغلبية أصوات أعضاء الحزب وبفارق كبير عن منافسه، عضو الكنيست غدعون ساعر. وحصل نتنياهو على 72.5% من الأصوات، وساعر على 27.5%. وشارك في التصويت أقل من نصف أعضاء الحزب، وبلغت نسبة التصويت 49.45%.

وتعهد نتنياهو "بأنني ساقود الليكود إلى انتصار كبير في الانتخابات القريبة (للكنيست) وسنستمر في قيادة دولة إسرائيل"، فيما اعترف ساعر بخسارته، وقال "إنني أهنيء رئيس الحكومة على فوزه بالانتخابات الداخلية"، وأنه "سنقف خلفك من أجل نجاح الليكود في انتخابات آذار/مارس". كذلك هاتف ساعر نتنياهو من أجل تهنئته.

وفيما شهدت الانتخابات جدل متصاعد بين أنصار مرشحيها الوحيدين نتنياهو وساعر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو عمل بجد على ألا تتجاوز نسبة دعم ساعر حاجز الـ20% لتثبيت زعامته على الحزب، وتجنب انقسامات داخلية قبيل انتخابات الكنيست المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وكان استطلاع عينات المصوتين من أنصار الليكود، أجراه معهد "دايركت بولس"، أظهر مساء أمس، تقدم نتنياهو على ساعر بحيث حصل الأول على 71.52% من أصوات الناخبين، فيما اقتصر دعم ساعر على 28.48%، علما بأن الاستطلاع شمل عينة مكونة من 758 شخصًا بنسبة خطأ تصل إلى 3.2%.

ولم ينتظر نتنياهو النتائج النهائية الرسمية، ليعلن نصره، مساء أمس، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نصر كبير! شكرًا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم، بعون الرب وبمساعدتكم، سأقود الليكود إلى نصر كبير في الانتخابات المقبلة وسأواصل قيادة دولة إسرائيل إلى إنجازات غير مسبوقة".

ورغم حالة الهلع التي حاولت حملة نتنياهو بثها في ما يتعلق بانخفاض نسبة التصويت، إلا أن النسبة النهائية جاءت متقاربة لنسب التصويت التي سجلتها الانتخابات الداخلية التي أجريت في الماضي على زعامة الحزب، كما أن تقدم نتنياهو على ساعر كان متوقعًا، غير أن التساؤلات تمحورت حول الفارق الذي قد يسجله نتنياهو على غريمه في الحزب.

ودعا نتنياهو، منتسبي الليكود الذي يتزعمه منذ 2005، إلى الخروج من منازلهم والتصويت، وقال مخاطبا أنصاره: "إذا خرجتم للتصويت فسننتصر (..) لكن فقط إن لم تخرجوا للإدلاء بأصواتكم، فإن نسبة التصويت المنخفضة ستؤذينا". كما دعا نتنياهو في مقطع مصور بثه عبر حسابه على "تويتر"، منتسبي حزبه إلى تحدي الجو السيئ وارتداء المعاطف والتزود بالمظلات، والخروج للتصويت.

ومع الاقتراب من موعد إغلاق الصناديق، استنجد نتنياهو أنصاره وأطلق إنذار الخطر عبر تكرير محاولته لحشد أنصاره ودفعهم إلى التصويت بأعداد كبيرة، وقال "نسبة المشاركة ضئيلة جدا.. فوز اليمين يتوقف عليكم"، وأضاف في شريط فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي مع زوجته سارة: "هناك ريح وهطول أمطار لكن روحنا أقوى".

وتمثل الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود، أهمية كبيرة بالنسبة إلى نتنياهو، الذي يعتبر إعادة انتخابه على رأس الليكود بمثابة تجديد لثقة الحزب به، خاصة بعد اتهامه رسميا بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، وبينما يسعى جاهدا للفوز في انتخابات الكنيست المقبلة، وتحقيق نتائج حاسمة للتمكن من تشكيل الحكومة والحصول على حصانة قضائية.