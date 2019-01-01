هارتس: كوخافي يضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هارتس العبرية عن ضغوطات يقوم بها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التقدم في اتفاق التهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس" فإن نتنياهو يخشى الانتخابات العامة المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، والتي قد ينظر إليه فيها الإسرائيليون بأنه ضعيف أمام "حماس".

وقالت الصحيفة، "إن خصوم نتنياهو يجدون نقطة ضعف نتنياهو في قضية غزة ولذلك يهاجمونه، على الرغم من معرفتهم بضرورة الهدوء في غزة من أجل السماح بالتركيز على الجبهة الشمالية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال يعتقد أن "اغتيال بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهد الطريق للهدوء، وأنه رغم قناعة الجيش بإمكانية التقدم باتفاق التهدئة، إلا أن إطلاق الصواريخ مجددًا بشكل متقطع وآخرها كان أمس على عسقلان خلال وجود نتنياهو، يعتبر بمثابة إكرام من الجهاد الإسلامي لنتنياهو الذي يبدو أن التنظيم الفلسطيني يراقب الانترنت لمعرفة أماكن تواجده (نتنياهو)".

وتساءلت "هآرتس" فيما إذا كان جيش الاحتلال يقرأ خريطة الواقع بتفاؤل كبير، مشيرة إلى أن "الجيش مقتنع بأن هذه هي صورة المخابرات الحقيقية وبناءً على ذلك فان كوخافي يواصل الضغط على نتنياهو ونفتالي بينيت وزير الجيش من أجل تسريع خطوات نطاق الإجراءات الاقتصادية، ومنها إدخال آلاف العمال من غزة إلى إسرائيل، من اجل التقدم بمفاوضات التهدئة مع حماس".