مركز حقوقي: 224 انتهاكًا لقوات الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

غزة / سما/

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صعدّوا خلال الأسبوع الحالي انتهاكاتها في كافة الأرضي الفلسطينية المحتلة، حيث بلغت "224" انتهاكاً.

وأوضح المركز في تقرير له، أن هذا الأسبوع شهد زيادة لافتة في الانتهاكات المتعلقة بعمليات الهدم والاستيطان، وكذلك في اعتداءات المستوطنين، والاقتحامات.

وبين أن هذا الأسبوع شهد إصابة "45" مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم "18" طفلاً، و"3" نساء، وصحفي، في قمع مسيرات العودة شرق قطاع غزة، وإطلاق النار "7" مرات تجاه الأراضي الزراعية، و"3" مرات تجاه قوارب الصيادين، شرق القطاع وغربه.

وجرى اعتقال "76" مواطناً، منهم "8" أطفال، و"5" نساء في "121" عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بينما قامت قوات الاحتلال بعمليتيْ توغل، وإصابة مواطن، أثناء اعتقاله مع ثلاثة أطفال خلال محاولتي تسلل شرق القطاع.

وهدمت قوات الاحتلال "4" منازل سكنية في القدس والخليل، كما جرّفت أراضي ومصادرة معدات في أرجاء الضفة.

كما ونفذت قوات الاحتلال "10" اعتداءات للمستوطنين تضمنت؛ إحراق وإعطاب، ورشق مركبات، واقتلاع أشجار في الضفة، بينما أقامت "71" حاجزاً فجائياً بين مدن وبلدات الضفة الغربية، واعتقال "4" مواطنين عليها.