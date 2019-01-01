الهباش: الصراع في فلسطين ليس على أساس ديني

رام الله / سما /

استقبل قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله وفداً مسيحياً بلجيكياً لحوار الأديان برئاسة بنواه لانوه وعضوية مجموعة من المنظمات المختلفة الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحوار الأديان والتقارب بين الشعوب .

ووضع الهباش خلال اللقاء أعضاء الوفد بصورة الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية والإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بمختلف أطيافه مسيحيين ومسلمين، خاصة ونحن في أيام حلول أعياد الميلاد المجيدة والقيود المفروضة على المسيحيين من مختلف المناطق الفلسطينية والذين يرغبون بزيارة كنيسة القيامة في مدينة القدس وتمنعهم الإجراءات الإسرائيلية والحصار المفروض على المدينة المقدسة من القيام بذلك .

وأكد قاضي القضاة أن الشعب الفلسطيني يمثل نموذجاً حياً وصورة حقيقية للتعايش والتسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين ويعتبر مثالاً لكل شعوب الأرض في الأخوة الإنسانية واحترام الآخر ، مؤكداً أن الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين يناضلون معاً ضد الاحتلال ويسعون لنيل الحرية والكرامة عبر إنهاء هذا الاحتلال الظالم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وأضاف الهباش أن الصراع في دولة فلسطين ليس على أساس ديني وأن الفلسطينيين لا يعادون اليهود لأنهم يهود بل يرفضون الاحتلال والظلم والعدوان ، مضيفا : " نحن شعب مثل كل الشعوب الحرة نرفض الاحتلال أياً كان، ونطلب الكرامة والحرية والعدالة ونسعى أن نعيش أسوة بكل شعوب الأرض في دولتنا المستقلة وذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر إنهاء الاحتلال وإزالته عن أرضنا " .

من جانبه شكر بنواه لانوه الهباش على حسن الضيافة والاستقبال ، وأكد أن الإنسانية لا تقبل الظلم والعدوان وأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش مثل الآخرين بحرية وأمان وفي دولته المستقلة، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف لانوه إن الوفد يزور فلسطين لأول مرة للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وان هذه الزيارة لن تكون الأخيرة ، مؤكداً على أهمية فتح قنوات الحوار بين كل الشعوب أتباع الديانات التي ترفض الظلم والاعتداء على الآخرين وممتلكاتهم .