بيبي يحكي قصة طريفة مع كاسياس في ريال مدريد

وكالات / سما /

حكى بيبي مدافع ريال مدريد السابق العديد من الذكريات التي تخص مسيرته الكروية في حواره مع صحيفة O Jogo البرتغالية والتي أشار فيها إلى العلاقة المميزة التي جمعته بإيكير كاسياس حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا التاريخي.

وتذكر بيبي الفترة الذي تزامل فيها لأول مرة مع حارس بورتو الحالي في العاصمة الإسبانية : “أنا وهو لدينا قصة مضحكة..فعندما وصلت إلى ريال مدريد لم يكن أحد يعرفني وجاء لي كاسياس في غرفة الملابس وسألني عما كان في حقيبتي ولم أكن بماذا أجيب لأنني لم أكن أعرف الإسبانية جيداً..فقال لي يجب أن تتعلم التحدث باللغة الإسبانية”.

استطرد : “عندما عدت إلى بورتو قابلت إيكير هنا وقلت له..اللغة البرتغالية لديك كارثة..عليك أن تتعلم اللغة”.

وعن تدهور صحة كاسياس وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب مشاكل في القلب قال بيبي : “إنه صديقي..ولقد كان الأمر صعباً للغاية عندما اكتشفنا مشاكله الصحية..لقد صدمني الأمر حقاً”.

أضاف : “كنت أشعر بالقلق ولكن عندما اكشفنا أن لا شىء يهدد كاسياس بعد الآن شكرنا الله، آمل أن أتمكن من اللعب معه مرة أخرى ولكن هذا يتوقف على ما سيقوله الأطباء بشأنه”.

وعاد مدافع الريال السابق إلى بورتو في صيف عام 2019، وكان قد حقق لقب دوري الأبطال مع النادي الملكي في 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017..كما توج مع المرينجي بالدوري الإسباني في 3 مناسبات إضافة إلى لقبين لكأس العالم للأندية ولقبين على صعيد كأس ملك إسبانيا.