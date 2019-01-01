بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

غزة / سما /

قررت حركة فتح إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الخامسة والخمسين في احتفال مركزي في مدينة غزه وسيتم تحديد المكان والزمان في الساعات القليلة القادمة.

وقالت الحركة في بيان لها مساء اليوم إن إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الخامسة والخمسين حق مقدس لكل أبناء شعبنا وفصائله، لا يمكن إخضاعه لأي مناكفات سياسية.

ودعت الحركة أبناءها وجماهير شعبنا إلي الجهوزية التامة للمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى، والالتزام بما يصدر عنها من قرارات ومواقف عبر وسائلها الرسمية، و عدم التعاطي مع الدعوات المشبوهة الصادرة عن جهات خارجة عن الصف الوطني والحركة.