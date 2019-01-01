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شعث: إحصاء المغتربين سينتقل لمحطته الثانية الشهر المقبل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: إحصاء المغتربين سينتقل لمحطته الثانية الشهر المقبل


رام الله / سما /

قال رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير د. نبيل شعث، أن عملية إحصاء المغتربين الفلسطينيين في الخارج متواصلة، وأن هذه العملية ستنتهي في فنزويلا نهاية كانون ثاني القادم، ليتم بعد ذلك إعادة النظر في كل الأدوات المستخدمة، ومن ثم الانطلاق لكل العالم حيث ستكون تركيا المحطة التالية.

وتوقع شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الانتهاء من إحصاء المغتربين في الخارج خلال ستة أشهر، سيتم فيها الحصول على كافة البيانات اللازمة للعملية الاحصائية، ومن ثم ستة أشهر أخرى للاعلان عن النتائج بشكلها النهائي .

وأوضح شعث أن الهدف من إحصاء المغتربين في الخارج ليس فقط الحصول على أعدادهم، وانما من أجل التعرف عليهم وعلى أمكاناتهم وكيفية التواصل معهم وكيفية الاستثمار بهم في خدمة قضيتنا العادلة.

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