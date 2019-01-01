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تحذيرات : منخفضان جويان من الأربعاء للأحد

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات : منخفضان جويان من الأربعاء للأحد


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تتأثر فلسطين اليوم الثلاثاء بتيارات جنوبية غربية نشطة ومحملة بالغبار في مقدمة منخفض جوي سيبدأ تأثيره على فلسطين غداً الأربعاء ويتبعه منخفض آخر مساء الجمعة.
التفاصيل :
الأربعاء - منخفض جوي وغبار وأمطار معظمها للشمال
تنخفض درجات الحرارة وتهب رياح قوية محملة بالغبار وتسقط تدريجيا الامطار فوق الشمال تمتد لاحقاً مع ساعات المساء للوسط وتكون غزيرة على فترات.
الخميس - جبهة هوائية قوية مساءً
انخفاض على الحرارة وامطار تسقط على معظم المناطق مع انقطاعها على الوسط والجنوب لفترات، وخلال ساعات المساء تعبر جبهة هوائية جديدة وتسقط امطار غزيرة وبرد من جديد فوق كافة المناطق
الجمعة - اجواء باردة وماطرة ومنخفض جديدة مساءً
تسقط امطار على فترات فوق كافة المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية احيانا وخلال ساعات الليل يتشكل منخفض جوي جديد .
السبت - امطار على فترات طيلة اليوم
تستمر الأجواء الباردة والماطرة فوق معظم المناطق وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً.
التحذيرات
١- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة
٢-خطر شدة سرعة الرياح التي ستتجاوز ٩٠كم في الساعة
٣- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض
٤- خطر التزحلق على الطرقات

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