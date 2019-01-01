جامعة الأزهر بغزة تعلن عن جملة إعفاءات للطلبة "المتعففين والفقراء"

غزة / سما /

أعلنت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الإثنين، عن إعفاء 550 طالب وطالبة من دفع الرسوم للفصل الدراسي الجاري وهم المصنفين بـ"المتعففين والفقراء"، إضافة إلى إعفاء 4 آلاف طالب وطالبة.

وأشارت الجامعة إلى أن الإعفاءات والمنح تقدر بحوال 850 ألف دينار وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة.

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة عبد ربه العنزي، إن الجامعة تكفلت بتغطية رسوم أكثر من 500 طالب وطالبة مصنفين بالأشد فقراً، وفقاً لعملية البحث الاجتماعي التي قام بها فريق متخصص من الجامعة.

وأضاف العنزي، في تصريح صحفي، إن الجامعة تقدم منح وإعفاءات من موازنتها في الفصل الواحد لـ 3500 إلى 4000 طالب وطالبة، من خلال تقديم 19 نوع من الإعفاءات، كالإخوة وأبناء الشهداء، والمرضى، والجرحى، لافتًا إلى أن قيمة تلك المنح والإعفاءات تقدر بنحو 800 إلى 850 ألف دينار.

وشدد على أن الجامعة وتقديراً منها للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة ستضمن لـ 550 طالب وطالبة من الفقراء حق تقديم الامتحانات بشكل طبيعي واستكمال العملية التعليمية طوال فترة دراستهم بالجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تقوم بجهود ذاتية بالتشبيك مع العديد من المؤسسات الخارجية وبلغ عددها 26 مؤسسة وفرت من خلالها منح دراسة جزئية وكلية لـ 911 طالب وطالبة، وهذا لا يوجد بالجامعات الأخرى.

وشدد على أن الفصل الحالي (الأول من العام الجامعي 2019/2020) تفاقم العجز المالي للجامعة بمقدار مليون ونصف دينار أردني بسبب عدم تسديد الطلبة القادرين للرسوم الجامعية.

وتابع: فيما ازداد العجز بمقدار ثمانية ملايين دينار أردني خلال السنوات الماضية لنفس السبب السابق، معبراً عن أمله في تجاوز تلك الأزمة وإضفاء روح المسؤولية لدى الجميع للنهوض بالجامعة نحو مستقبل أفضل.

وحذر عميد القبول والتسجيل في جامعة الأزهر من استمرار امتناع الطلبة القادرين عن دفع الرسوم، مؤكدا اعتماد الجامعة بشكل أساسي على الرسوم التي يدفعها الطلبة كونها جامعة أهلية غير حكومية.