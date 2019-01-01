محكمة الاحتلال تقرر اخلاء المستوطنين من منزل عائلة البكري بالخليل

الخليل / سما /

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم قرارًا بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة البكري في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل المحتلة.

وأوضحت المحكمة في قرارها بأن المستوطنين لديهم فقط 45 يومًا لإخلاء المنزل.

وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية ردًا على استئناف المستوطنين على قرار اخلائهم من منزل عائلة البكري الذي صدر في شهر اذار الماضي.

وكان المستوطنين احتلوا منزل عائلة البكري في حي تل رميدة وسط الخليل بعد سلسلة من الاعتداءات المستمرة على صاحبه المرحوم زكريا البكري وزوجته.

وقال قاضي محكمة الاحتلال: "إن المستوطنون سرقوا العقار بدون اذن، ويجب اخلائهم خلال ٤٥ يوما ويجب عليهم دفع تعويض لعائلة البكري".

وبدأت قصة منزل عائلة البكري بمهاجمة المستوطنين لهم في ذروة الانتفاضة الثانية بالحجارة والزجاجات الحارقة وخربوا الابواب والنوافذ ودمروا الاثاث، ما اضطر العائلة لترك منزلها حتى تهدا الأمور.

لكن المستوطنون قاموا باحتلال المنزل وحولوه لبؤرة استيطانية يسكنها المستوطن المتطرف "ايتان فلاشمان" المشهور بكثرة اعتداءه على الاهالي في المنطقة، ومنها اطلاق الرصاص الحي على منزل عائلة ابو سمير ابو عيشة في نفس الفترة.