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استمرار الجهود لنشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات

الإثنين 23 ديسمبر 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الجهود لنشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات


رام الله / سما /

 قال منسق حركة المقاطعة الدولية لاسرائيل BDS محمود نواجعة، ان الجهود مستمرة للضغط على مجلس حقوق الانسان لنشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات على الرغم من الضغوط الاسرائيلية الكبيرة لمنع نشرها.

وأضاف نواجعة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، ان امكانية نشر القائمة اصبحت اكبر بالتزامن مع قرار الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم الاحتلال، موضحا ان شركات كبيرة مثل اورانج كاتربيلر تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بعملها في المستوطنات مطالبا الدول العربية بالضغط عليها لأنها تنتهك القانون الدولي.

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