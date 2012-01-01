هآرتس: قرار المدعية الجنائية يشمل التحقيق ضد حماس والفصائل الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن قرار المدعية العامة الجنائية لا يشمل فقط الجانب الإسرائيلي، بل أنه ينص بشكل واضح وصريح على أنه سيتم التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية.

وبينت الصحيفة، أن القرار ينص في المادة 94 على أن هناك "شكوك تشمل الاعتداء المتعمد على المدنيين والأهداف المدنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، ومنع تحقيق العدالة، إلى جانب القتل والتعذيب". مشيرةً إلى أن هذه الشكوك بالأساس تستهدف حماس والفصائل الفلسطينية أكثر من الجانب الإسرائيلي.

واعتبرت الصحيفة، حالة اللغط والهستيريا الإسرائيلية ليس لها أي مبرر، مبينةً أن المدعية العامة لا تسعى إلى التحيز ضد إسرائيل، كما أنها لم تقرر فتح تحقيق بل ذكرت أن هناك "أسباب معقولة" لإمكانية إجراء تحقيق أولي.