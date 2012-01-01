بلومبيرغ : حمد بن جاسم يبيع فندقين لإسرائيلي بلندن

وكالات

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، تقريرا أورد معلومات تتهم مكتب أسرة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، ببيع فندقين في لندن.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن مكتب الشيخ حمد وافق ببيع الفندقين مقابل 333 مليون دولار، لشركة فيفيون للاستثمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة فيفون، مؤسسة عقارية مقرها في لوكسمبورغ، ومالكها يدعى عمير ديان وهو إسرائيلي، بحسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأنها ليس مخول لها بالتحدث للإعلام بهذا الشأن.

ووفقا للوكالة، فإن الشيخ حمد استحوذ على الفندق منذ حوالي ثماني سنوات، مقابل 192 مليون جنيه إسترليني، حسبما ذكرت "التايمز" البريطانية في ذلك الوقت.

وأعلنت شركة فيفون، عن موافقتها على شراء فندقين في أحد فنادق لندن الرئيسة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 255 مليون جنيه إسترليني. ورفض ممثل الشركة التعليق أكثر.

ولم يرد ممثلو الشيخ حمد على الفور على طلبات الوكالة للتعليق. ورفض ممثل لشركة جونز لانغ لاسال، التي توسطت في عملية البيع، التعليق على الأمر.

ولفتت الوكالة إلى أن شركة فيفيون تعد واحدة من شبكة شركات عقارية خاضعة لإسرائيلي قامت في الفترة الأخيرة منذ 2018 بالاستحواذ على مجموعة من فنادق المملكة المتحدة البريطانية، مشيرة إلى أنه منذ 30 حزيران/ يونيو الماضي، أصبحت الشركة تمتلك 55 فندقا في بريطانيا، و38 فندقا في ألمانيا.