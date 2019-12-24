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العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في قطاع غزة

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في قطاع غزة


غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019م.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، من بينها أسماء لأسر معتمدة ضمن كشف جديد، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن العمادي أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين.

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