السن الأجمل للمرأة

وكالات / سما /

حدد علماء من الولايات المتحدة الأمريكية «العمر الأجمل» للمرأة، ووفقاً لهم، فإن الجنس اللطيف يبدو أكثر جاذبية وإثارة في عمر 38 سنة و9 أشهر.

وأضاف العلماء أن النساء في منتصف العمر يكونون أكثر جاذبية بسبب شعورهن بالثقة بالعلاقات العاطفية، بالإضافة إلى امتلاكهن كل المهارات التي يحتاجها الرجل.

وفي دراسة أخرى كشفت عن العمر الذي تتوقف المرأة عن الإنجاب، حيث اعتبر العلماء أن المرأة تتوقف عن الإنجاب عندما تصل إلى عمر 49 سنة.



ومن جهة أخرى، أجرى علماء اجتماع في بريطانيا استطلاعاً للرأي شارك فيه أكثر من 2000 رجل وامرأة، كان الهدف منه تحديد العمر الذي تكون المرأة فيه أكثر جمالاً، وبينت نتائج الاستطلاع أن قمة جمال المرأة في الـ 31 من العمر. ويقول الرجال الذين شاركوا في الاستطلاع إن المرأة تتصرف في هذا العمر بذكاء وفطنة وتكون ثقتها بنفسها عالية. ويفسر علماء النفس هذا الأمر، بأن المرأة بعد أن تتجاوز الثلاثين من العمر تبدأ بالاهتمام بنفسها أكثر، وترضى بشكلها كما هو ولا تعير اهتماماً كبيراً بنواقص مظهرها الخارجي، وتصبح أكثر ثقة بنفسها.

كشفت أبحاث علمية كثيرة أن المرأة في عمر الثلاثين تزداد جمالاً عن سن العشرين، وكلما تقدمت في العمر زادت جمالاً وأنوثة إلى سن ما بعد الثلاثين.



* أنوثة المرأة وعلامات الغنج تبرز أكثر بهذا العمر فيبرز الصدر ومناطق أخرى من جسدها ويكتمل الشكل الخارجي للأماكن الفاتنة وتبرز أكثر.

* تزداد العاطفة لدى المرأة بهذا العمر عن السنوات السابقة فتصبح أكثر عاطفة وحناناً ودفئاً وأكثر احتواءً للرجل من الناحية الجنسية والعاطفية.

* المرأة بهذا العمر أكثر تمسكاً بالرجل وأكثر إخلاصاً.

* المرأة بهذا العمر أكثر ذكاءً وأكثر فهماً لمتطلبات الرجل أيضاً من الناحية الجنسية والعاطفية.

* المرأة بهذا العمر تختار الرجل الشريك لحياتها بعناية (إذا لم تتزوج بعد أو انفصلت عن شريك حياتها)

* بعكس سن العشرينات فهي تختار الرجل الذي يحركها من الناحية العاطفية والذي تثق فيه بأن يكون مخلصاً لها مدى العمر.

* أن المرأة في هذا العمر تفكر كثيراً قبل اختيار شريك حياتها، فهي تفضل أن تعيش وحيدة أفضل من شريك مزعج وغير رومانسي لأنها تفضل الرومانسية والشريك الذي لا يجلب لها المشاكل.

* وتقول الدراسات إن الجماع لدى المرأة بهذا العمر أكثر متعة وتزداد عندها الرغبة الجنسية، وقد تعادل رغبتها رغبة الرجل وبشكل علمي أكثر يلاحظ أن المرأة بهذا العمر تزداد عندها الرطوبة المهبلية عند العلاقة الحميمية وتصبح معها أمتع.

* المرأة بهذا العمر تكون أكثر عقلانية وتملك شخصية قوية وجميلة ومؤثرة بمن حولها.

*المرأة بهذا العمر أكثر دقة عن السنوات السابقة في اختيار اللباس الملائم لجذب الرجل ولفت نظر الرجل في العلاقة ككل.

* المرأة بهذا العمر أكثر جرأة في الفراش وفي الحركات الجنسية وتعتمد على إبراز أنوثتها.

فقد أثبتت دراسة تمت من قبل أكاديميين في جامعة تكساس مؤخراً أن استمتاع المرأة بممارسة الجنس وهي في سن الثلاثين وأوائل الأربعين أكثر من استمتاعها فى سنوات الشباب، وأن رد الفعل الغريزي عند النساء بعد توقف مرحلة الإنجاب وانخفاض الخصوبة هو زيادة الشهية لممارسة الجنس.